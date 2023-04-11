الكرملين يعلق على مزاعم تزويد مصر لروسيا بـ40 ألف صاروخ

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية بأن مصر أنتجت ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، واصفًا التقارير بأنها "كاذبة".

واعتبر بيسكوف أن هذه المزاعم تصب في سياق التقارير المضللة المعتادة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وكان مصدر مصري مسؤول نفى مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن مصر خططت كذلك لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.

المصدر المصري المسؤول قال في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما زعمته صحيفة "واشنطن بوست"، "عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مضيفًا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، وأن محددات هذه السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية".

وكانت "واشنطن بوست" قالت إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمر المسؤولين مؤخرًا بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا وفقا لوثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.

ولخص جزء من وثيقة سرية للغاية، مؤرخة في 17 فبراير، المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.