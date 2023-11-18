هل تُمهّد مبادرة باتيلي المرتقبة لـ"برلين 3" في ليبيا؟

أدخل الإعلان عن انضمام مبادرة جديدة إلى قائمة المبادرات المجهضة التي مرت على ليبيا، الساحة السياسية في حالة من الترقب والاستفهام، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تكرارا لما يعرف بجولات حوار برلين وجنيف وتونس، وذلك بعدما أقرت البعثة الأممية بأن "القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل".

وأطلع مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي مقترحه الجديد لتسوية الأزمة السياسية على عدد من الفاعلين السياسيين في طرابلس إلى غاية الخميس، أبرزهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وسط تكتم على مضمونها، بينما أول من سرب الترتيب لهذه المبادرة كان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة المتواجد في واشنطن.