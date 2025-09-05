ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"

واشنطن تهدد بإسقاط أي مقاتلة فنزويلية تهدد الجنود الأمريكيين

جنود من البحرية الأمريكية
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 9:29 م

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بإسقاط أي مقاتلة حربية تابعة لجيش فنزويلا، في حال مثلت تهديداً للقوات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح له، إنه سيتم إسقاط أي مقاتلة تعرض حياة الجنود الأمريكيين للخطر.

وأضاف في تصريح له أن واشنطن لم تناقش تغيير النظام في فنزويلا لكن لن نسمح بعمليات الجريمة والتهريب التي تتم عبرها.

يأتي ذلك في أعقاب كشف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التي أصبحت "وزارة الحرب"، الجمعة، أن مقاتلتين فنزويلتين حلقتا قرب سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

واعتبرت "البنتاغون" أن تحليق مقاتلتين من طراز (إف-16) قرب البحرية الأمريكية "خطوة استفزازية صممت للتدخل في عملياتنا لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات". 

