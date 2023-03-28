كييف: أولى دبّابات تشالنجر البريطانية وصلت أوكرانيا

وسبق ذلك، إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الإثنين، أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات ثقيلة من طراز ليوبارد.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في روتردام: "نعم، لقد سلّمنا دبّابات ليوبارد"، مؤكّداً بذلك معلومة نشرتها مجلة "در شبيغل" مفادها أنّ برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2.

وبعد تعرضه لضغوط من كل الجهات لتسليم كييف دبابات ليوبارد-2، وافق خليفة أنغيلا ميركل في نهاية كانون الثاني/يناير على شحن الدبابات من ألمانيا.

وأعلنت برلين أنّها ستسلّم هذه الدبابات في "نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل".