كييف: أولى دبّابات تشالنجر البريطانية وصلت أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أنّ أولى دبّابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى بلاده، وذلك في إطار مساعدة كييف على التصدّي للغزو الروسي.
وأشار ريزنيكوف إلى أنّ دبّابات "تشالنجر البريطانية و(مدرّعات) سترايكر وكوغار الأمريكية وماردر الألمانية" أضيفت إلى "الوحدات الأوكرانية".
بدورها، أكّدت المتحدّثة باسم الوزارة إيرينا زولوتار لوكالة "فرانس برس" أنّ دبّابات تشالنجر "باتت موجودة في أوكرانيا"، من دون تحديد عددها.
وسبق ذلك، إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الإثنين، أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات ثقيلة من طراز ليوبارد.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي في روتردام: "نعم، لقد سلّمنا دبّابات ليوبارد"، مؤكّداً بذلك معلومة نشرتها مجلة "در شبيغل" مفادها أنّ برلين سلّمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2.
وبعد تعرضه لضغوط من كل الجهات لتسليم كييف دبابات ليوبارد-2، وافق خليفة أنغيلا ميركل في نهاية كانون الثاني/يناير على شحن الدبابات من ألمانيا.
وأعلنت برلين أنّها ستسلّم هذه الدبابات في "نهاية آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل".
ونهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وصل جنود أوكرانيون إلى المملكة المتحدة لبدء تدريباتهم على قيادة وصيانة دبابات "تشالنجر 2" التي اتفق الغرب على إرسالها إلى أوكرانيا آنذاك؛ "لدعم جهودها الدفاعية ضد الغزو الروسي".
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر، حينها، أن أطقم الدبابات الأوكرانية وصلت إلى المملكة المتحدة للخضوع للتدريب على الدبابات القتالية.
وقالت: "وصلت أطقم الدبابات الأوكرانية إلى المملكة المتحدة لبدء التدريب لاستكمال معركتهم المستمرة ضد روسيا، حيث ستوفر المملكة المتحدة وشركاؤها دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا، الأمر الذي يبرز المستوى الدولي للدعم الأوكراني".