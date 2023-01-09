صورة جوية لسد النهضة تكشف استعداد إثيوبيا لـ"الملء الرابع"
أظهرت صورة جوية تم التقطاها حديثا عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، استعداد إثيوبيا لعملية الملء الرابع للسد.
وتأتي هذه الصورة لتثير المخاوف من إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
ونشر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، عبر صفحته على "فيسبوك" صورة ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر فتح إثيوبيا بوابات السد لتصريف المياه استعدادًا لعملية الملء .
وردًا على استفسارات "إرم نيوز"، أكد الشراقي إن "أديس أبابا بدأت بالفعل أولى الخطوات لتنفيذ الملء الرابع، حيث فتحت بوابات السد لتصريف المياه".
وقال إن "إثيوبيا فتحت البوابات الأحد، حتى يتم تصريف الماء الزائد بعدما وصل المخزون إلى القمة؛ لتجفيف الممر الأوسط، وبدء إدخال المعدات وتنفيذ عملية التعلية بصب الخرسانات".
ولفت إلى أنه "جرى فتح بوابة أو اثنتين، من بوابات التصريف، وهي الخطوة الأولى لتنفيذ الملء الرابع لسد النهضة".
وتابع الخبير المصري: "أمامهم من الآن وحتى شهر يوليو/ تموز المقبل، لاستكمال الخرسانات بالممر الأوسط، وتخزين المياه مع بدء موسم الأمطار".
وذكر أن "التخزين الرابع يبدأ مع بداية موسم الأمطار؛ فلو تمت تعلية السد، هذه الأيام أو الشهر المقبل، فإن الأمطار ستبدأ في شهر 5 وتزيد في 6 وفي شهر 7 تكون غزيرة".
وأشار إلى أن "إثيوبيا أمامها حاليا فرصة من الآن حتى شهر يوليو/ تموز المقبل؛ لتعلية السد 10 أو 20 أو 30 مترًا".
وبين أن "منسوب السد 600 والمفروض أن تكون النهاية عند 645، أي يحتاج أن يبني 45 مترًا فوق مستوى البناء الحالي، ومن الممكن أن يبنى نصفها هذا العام والنصف الآخر العام المقبل".
وحول ما إذا كانت هناك خطورة من فتح أديس أبابا بوابات تصريف المياه من سد النهضة على مصر والسودان، قال شراقي،: "ليست هناك خطورة؛ لأن الكميات قليلة جدًا لا تقارن بالنسبة للمياه التي تمر في موسم الأمطار الذي يكون فيه متوسط المياه حوالي 500 - 600 مليون متر مكعب في اليوم".
وذكر أن "السودان بدأ يأخذ الاحتياطات اللازمة، وحذَّر مواطنيه من احتمالية ارتفاع منسوب نهر النيل، وهو ما يُشير إلى أنه قد تكون وصلته معلومات من جانب أديس أبابا بأنه سيتم فتح البوابات لبدء تصريف المياه من سد النهضة".
ويثير سد النهضة أزمة بين الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، حيث تطالب القاهرة والخرطوم، بجدول زمني متفق عليه قانونيًا وفنيًا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في لقاء له مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، بالولايات المتحدة، على موقف بلاده الثابت في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما أكد السيسي على تمسك القاهرة بحقوقها المائية المكتسبة وضمان الأمن المائي لها من خلال قواعد واضحة لعملية الملء والتشغيل.
وكانت حكومة أديس أبابا أعلنت، الصيف الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب.