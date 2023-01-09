صورة جوية لسد النهضة تكشف استعداد إثيوبيا لـ"الملء الرابع"

وردًا على استفسارات "إرم نيوز"، أكد الشراقي إن "أديس أبابا بدأت بالفعل أولى الخطوات لتنفيذ الملء الرابع، حيث فتحت بوابات السد لتصريف المياه".

وقال إن "إثيوبيا فتحت البوابات الأحد، حتى يتم تصريف الماء الزائد بعدما وصل المخزون إلى القمة؛ لتجفيف الممر الأوسط، وبدء إدخال المعدات وتنفيذ عملية التعلية بصب الخرسانات".

ولفت إلى أنه "جرى فتح بوابة أو اثنتين، من بوابات التصريف، وهي الخطوة الأولى لتنفيذ الملء الرابع لسد النهضة".