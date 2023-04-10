بايدن يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، إنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024، لكنه ليس مستعدًا للإعلان عن ذلك بعد.

وذكر بايدن في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة (إن.بي.سي) قبل مسابقة دحرجة البيض في البيت الأبيض احتفالا بعيد القيامة "أعتزم الترشح... لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

وأضاف بايدن أنه يعتزم الترشح عن الحزب الديمقراطي في عام 2024 لكنه لم يعلن ذلك رسميًا بعد.

وقال بايدن ونائبته كاملا هاريس إنهما سيترشحان سويًا.

ونقلت شبكة (إن.بي.سي) عن عدة مصادر لم تكشف عن هويتها قولها، إن من المقرر أن يتخذ كبار المستشارين في البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة لإعادة انتخاب بايدن.

وقال مصدر مطلع للشبكة "الجانب المتعلق باتخاذ القرار انتهى، لكنه (بايدن) مستاء من الضغط عليه لدفعه إلى إعلان ما قرره بالفعل".