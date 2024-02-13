لمواجهة "التهديد الروسي".. أوروبا تعزز بنيتها التحتية العسكرية

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الدول الأوروبية تسعى لإنشاء استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل تجديد وسائل التنقل العسكري في ظل "التهديد الروسي المتزايد".

وبحسب الصحيفة، فإن أوروبا تعزز بنيتها التحتية العسكرية ردا على التهديدات الروسية، خصوصا في ظل الحرب مع أوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم ودونباس، مشيرة إلى أن "حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدركون الحاجة إلى تجديد وسائل التنقل العسكري لديهم".

وفي ظل توسع الحدود التي يتعين الدفاع عنها، باتت الحاجة ملحة إلى تطوير البنية التحتية العسكرية، حيث ثبت أن الخطط التي يعود تاريخها إلى الحرب الباردة عفا عليها الزمن.

ومن المقرر، وفق "لوموند" إنشاء استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل، بميزانية قدرها 1.7 مليار يورو خلال الفترة 2021-2027، حيث تهدف المشروعات إلى تجديد مرافق السكك الحديدية والبحرية والمطارات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي؛ لتمكين التحرك السريع والفعال للقوات والمعدات العسكرية شرقاً.