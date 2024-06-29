روسيا تستهدف مستودعًا للصواريخ الأوكرانية في زابوروجيا

استهدفت القوات الروسية، اليوم السبت، مستودعًا للصواريخ والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيا.

وأصابت الضربة الروسية مقلعًا للغرانيت في قرية كاميني حيث تحتفظ القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بوقوع انفجارات قوية في ماتيفكا وكاميني في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيا.

وأضاف بأنه في الساعة 17.45، حدث قصف على ماتفيفكا مرة أخرى.

وأفاد ليبيديف أنه بعد القصف الثاني، توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا.