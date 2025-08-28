بعد هجوم كييف الدامي.. الغرب يتهم موسكو بـ"الترهيب"

اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"تخريب الآمال بتحقيق السلام" في أوكرانيا، بعد الهجوم الصاروخي الدامي على كييف، ليل الأربعاء الخميس.

وقال ستارمر، وفقًا لـ"فرانس برس"، إن "بوتين يقتل الأطفال والمدنيين ويخرّب الآمال بتحقيق السلام. يجب أن يتوقف حمام الدم هذا"، مؤكدا أن "الضربات التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل بحسب السلطات الأوكرانية، أدت كذلك إلى تضرر مبنى المجلس الثقافي البريطاني في العاصمة".

من جهتها، عتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الضربات الروسية على كييف التي ألحقت أضرارا بمقر بعثة التكتل، تظهر أن موسكو لن يثنيها شيء عن "ترهيب" أوكرانيا.

وقالت فون دير لايين للصحافيين إن الهجوم "كان الأكثر حصدا للأرواح في العاصمة منذ تموز/يوليو... هو أيضا اعتداء على بعثتنا".

وأضافت أنه "يظهر أن الكرملين لن يثنيه شيء عن ترهيب أوكرانيا والقتل الأعمى للمدنيين، الرجال، النساء والأطفال، وحتى استهداف الاتحاد الأوروبي".

وفي السياق ذاته، أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الخميس استدعاء مبعوث موسكو بعد تضرر مقر بعثة التكتل جراء الهجوم.

وأفادت كالاس على منصة (إكس) بأنها تحدثت إلى أفراد البعثة، وأكدت أن "عزمهم على مواصلة دعم أوكرانيا يمنحنا القوة. لا يجب أن تكون أي بعثة دبلوماسية هدفا".

أضافت "ردا على ذلك، سنستدعي المبعوث الروسي في بروكسل".