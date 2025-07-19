زيلينسكي: اقترحنا جولة مفاوضات جديدة مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن كييف اقترحت على موسكو عقد جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعثر المفاوضات السابقة مطلع حزيران/يونيو.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي، "أفاد سكرتير مجلس الأمن، رستم عمروف، بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل"، مضيفًا، "يجب تعزيز زخم المفاوضات".

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت روسيا استعدادها للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، معتبرة أن كييف "تتجنب المفاوضات أو أنها غير مستعدة لها"، وفقًا لتصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت زاخاروفا إن وفد بلادها مستعد للتوجه إلى إسطنبول من أجل المشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وتطرقت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، إلى إمكانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن أوكرانيا لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل.

وأكدت استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات. وتابعت: "الوفد الروسي مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في جولة ثالثة من المفاوضات. نأمل أن تلتزم كييف بالاتفاقيات المبرمة وأن تواصل عملية التفاوض".

وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/ أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.