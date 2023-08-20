مقتل 18 شخصا في حادث حافلة شرق باكستان
قالت السلطات الباكستانية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم جراء اشتعال النيران في حافلة بإقليم البنجاب في شرق البلاد، اليوم الأحد.
واصطدمت الحافلة بمركبة أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما كانت تقل 33 راكبا من مدينة كراتشي الساحلية بجنوب البلاد إلى العاصمة إسلام أباد.
وقال فهد أحمد، قائد شرطة منطقة حافظ أباد في إقليم البنجاب: "الحافلة المنكوبة.. اصطدمت بشاحنة صغيرة محملة بثلاثة صهاريج وقود صغيرة حوالي الساعة 4:30 صباحا".
وأضاف: "اشتعلت النيران في الحافلة والشاحنة على الفور، مما أدى إلى وفاة 18 شخصا من بينهم سائق الشاحنة الصغيرة في موقع الحادث".
وقال إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى.
وحوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان، حيث يندر الالتزام بقواعد المرور وتتسم الطرق في العديد من المناطق الريفية بسوء حالتها.
ولقي أكثر من 40 شخصا حتفهم في يناير كانون الثاني بعد سقوط حافلة في وادٍ واشتعال النيران فيها في إقليم بلوخستان بجنوب باكستان.