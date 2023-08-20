مقتل 18 شخصا في حادث حافلة شرق باكستان

قالت السلطات الباكستانية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم جراء اشتعال‭‭ ‬‬النيران في حافلة بإقليم البنجاب في شرق البلاد، اليوم الأحد.

واصطدمت الحافلة بمركبة أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما كانت تقل 33 راكبا من مدينة كراتشي الساحلية بجنوب البلاد إلى العاصمة إسلام أباد.