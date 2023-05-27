انفصاليون في إندونيسيا يهددون بقتل رهينة نيوزيلندي

هددت جماعة انفصالية في منطقة بابوا بإندونيسيا بقتل طيار نيوزيلندي تحتجزه منذ فبراير، إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها ببدء محادثات للانفصال في غضون شهرين، حسب ما أظهره فيديو نشرته الجماعة أمس الجمعة.

وخطف مسلحون منخرطون في حرب عصابات بمنطقة المرتفعات الوسطى في بابوا، يريدون انفصال بابوا عن إندونيسيا، الطيار فيليب ميرتنز بعد أن هبط بطائرة تجارية في منطقة ندوجا الجبلية.

وفي الفيديو الجديد، بدا ميرتنز هزيلا بشكل واضح وكان يحمل راية مورننج ستار المحظورة التي ترمز لاستقلال بابوا الغربية، ويحيط به مسلحون من بابوا يلوحون بما قال أحد المحللين إنها بنادق هجومية مصنوعة في إندونيسيا.

وقال ميرتنز أمام الكاميرا إن الانفصاليين يرغبون في مشاركة دول أخرى غير إندونيسيا في حوار حول استقلال بابوا، مضيفا: "إذا لم يحدث هذا في غضون شهرين، فإنهم يقولون إنهم سيطلقون النار علي".