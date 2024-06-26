مسؤول إيراني: جليلي سيعلن انسحابه من سباق الرئاسة لصالح قاليباف

كشف مسؤول حزبي إيراني، الثلاثاء، أن سعيد جليلي مرشح التيار الأصولي المتشدد، سيعلن انسحابه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة، اليوم الأربعاء.

وأكد أمير جيذري عضو المجلس المركزي لحزب "التقدم والعدالة" الأصولي، أن جليلي، سينسحب من انتخابات الرئاسة لصالح المرشح محمد باقر قاليباف.

وكتب جيذري، عبر منصة "إكس": "بشرى سارة.. سيعلن جليلي استقالته الأربعاء وتأييده لقاليباف في مشهد وبالقرب من مرقد علي بن موسى الرضا، تحية لقاليباف، تحية لجليلي".