الملف الاقتصادي يهيمن على أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة في الأرجنتين

وأظهرت غالبية استطلاعات الرأي التي جرت خلال الشهر الماضي نتائج متقاربة في توقعات المنافسة بين ميلي وماسا في الجولة الثانية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، وتصدرها خافيير ميلي مع نحو 33-35% من الأصوات، متقدمًا على سيرخيو ماسا المتوقع حصوله على نحو 29-30%، تليهما بولريتش بفارق كبير مع نسبة تتراوح بين 25 و26%.

فيما لم يتجاوز المرشحان الآخران، ميريام بريغمان (يسار متطرف) وخوان شياريتي (ائتلاف الوسط) 4%.

وقالت بولريتش "إن ماسا هو بالفعل رئيس بحكم الأمر الواقع، لكن إدارته كارثية"، والرئاسة في عهد نيستور ثم كريستينا تركت "الأرجنتين مدمرة وفي حالة من الفوضى. ولهذا السبب نحتاج إلى التغيير".

لكن ميلي رد عليهم بأن وصفهما بأنهما "قادمان من المريخ، كما لو أن لا علاقة لهما بالانهيار الذي نشهده منذ 40 عامًا... الأرجنتين تتراجع وإذا واصلنا على هذا النحو سنكون بعد 50 عامًا أكبر حي فقير في العالم".

وكشف بالتفصيل عن برنامجه لإصلاح الدولة عبر خفض هائل للإنفاق العام وتحرير الاقتصاد والخصخصة وإغلاق المصرف المركزي، وقال "ستمكن هذه الإصلاحات الأرجنتين من تحقيق مستوى معيشة مماثل لإيطاليا أو فرنسا في غضون 15 عامًا ولألمانيا خلال 20 عامًا وفي 35 عامًا للولايات المتحدة!".

وقدم ماسا، من جانبه، "اعتذاره" عن الأخطاء التي ارتكبها خلال 14 شهرًا منذ توليه حقيبة الاقتصاد، لكنه أشار إلى "الدين الإجرامي" المستحق لصندوق النقد الدولي الذي خلفته حكومة ماكري وحذر من "العودة إلى الماضي" مع بولريتش، أو "القفز في الفراغ والجنون" مع ميلي.

كما نأى بنفسه عن الإدارة الحالية، مؤكدًا أن الخطوة التالية ستكون "حكومته، وليس هذه الحكومة"، وأنه سيشكل "حكومة وحدة وطنية".