بعد معاناته من الألم لأشهر.. رئيس البرازيل يدخل المستشفى لإجراء عملية

دخل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المستشفى، الجمعة؛ لإجراء عملية جراحية لعلاج التهاب في مفصل الفخذ ناجم عن تآكل غضروف مما سبب له الكثير من الألم في الأشهر القليلة الماضية.

وقال لولا إنه يعاني من آلام مستمرة منذ أكثر من عام، لكن ذلك لم يمنعه من السفر إلى عشرات الدول منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير.

وتهدف الجراحة، التي تستغرق ساعتين باستخدام التخدير الكلي، إلى استعادة وظيفة الفخذ الأيمن عن طريق تقويم المفصل بما سيتطلب إزالة رأس عظم الفخذ لزراعة بديل.

ورغم أن الجراحة ليست محفوفة بالمخاطر، سيبقى لولا (77 عاما) في المستشفى حتى الثلاثاء ثم سيمضي ثلاثة أسابيع للتعافي في المقر الرئاسي.