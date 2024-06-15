من حل البرلمان إلى توحّد اليسار.. أسبوع غيّر الخارطة السياسية في فرنسا

أدى قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفاجئ بحل البرلمان إلى نسف التوازنات الحزبية على اليسار واليمين وأقصى اليمين، ورسم خارطة جديدة في الحياة السياسية الفرنسية.

ويرصد تقرير نشره موقع "فرانس أنفو" تداعيات قرار الرئيس الفرنسي بعد صعود اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، وتسارع الأحداث، وتشكّل مشهد سياسي جديد استعدادا للانتخابات المبكرة في 30 يونيو الجاري، و7 يوليو المقبل.

ويشير التقرير إلى بدء الحملة الانتخابية لمعسكر ماكرون، بعد قراره الذي أحدث زلزالا في المشهد السياسي، مؤكدا أن النواب المنتهية ولايتهم، من معسكر ماكرون، باشروا حملاتهم "مذهولين"، ومن دون استخدام صورة الرئيس في حملاتهم الانتخابية، خلافا لحملات 2022، خاصة 2017.

ونُقل عن أحد المرشحين أثناء حملته في "إيل دو فرانس" قوله: "بالتأكيد لا أريد أن أكون مرتبطًا به خلال هذه الحملة".