"تحذير حازم".. إيران تنقل رسالة تهديد إلى إسرائيل عبر أمريكا

كشفت مصادر إيرانية، الجمعة، أن طهران وجّهت تحذيراً حازماً إلى الولايات المتحدة عبر قنوات متعددة، مؤكدة أنها ستردّ بشكل فوري وحاسم في حال أقدمت إسرائيل على شن مواجهة جديدة.

ونقلت وكالة "إيران بالعربية" المقربة من الحكومة عن المصادر قولها: "هدّدت إيران بإطلاق عدد من الصواريخ الاستراتيجية الثقيلة على أهداف حيوية داخل إسرائيل خلال أول 48 ساعة من أي تصعيد عسكري"، مؤكدة أن الضربة ستؤدي إلى شلّ الكيان بالكامل.

وفي سياق متصل، كشف مركز الأمن والعلاقات الخارجية في القدس عن أن التوتر بين إسرائيل وإيران لم يقل بعد إعلان وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران الماضي؛ بل إن كلا الطرفين يعملان على التحضير لجولة جديدة من المواجهة العسكرية، في ظل توتر إقليمي ودولي متصاعد.

وامتدت المواجهة الأخيرة من 13 إلى 24 يونيو/حزيران الماضي، وشهدت إسرائيل ضربات في مواقع نووية حساسة، تلتها ردود إيرانية عبر صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية استراتيجية، وأكدت مصادر إسرائيلية أن الهُدنة الحالية مؤقتة جداً ولا ترتكز على أي إطار سياسي أو مراقبة مشتركة.

كما قصفت إسرائيل منشآت لإنتاج الصواريخ الباليستية، ونفذت عمليات اغتيال طالت كبار قادة الحرس الثوري وعلماء نوويين.

ورغم أن الولايات المتحدة نجحت في فرض وقف إطلاق نار، إلا أن غياب أي اتفاق سياسي أو آلية رقابية جعله مجرد هدنة مؤقتة، لا تُشكّل أساساً لحل طويل الأمد.

وقال الجنرال إيال زمير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "المواجهة الأخيرة لم تكن إلا مرحلة من حرب طويلة، ما زلنا في فصل جديد بعد تعطيل برنامجي إيران النووي والصاروخي".

وكرّر يسرائيل كاتس، وزير الدفاع، أن احتمالية اندلاع موجة جديدة من القتال مرتفعة جداً.

من الجانب الإيراني، قال الرئيس مسعود بزشكيا: "لن نتخلّى عن برنامجنا النووي، وسنردّ بقوة إذا تعرضنا لأي هجوم"، وكذلك أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن العمل مستمر على تخصيب اليورانيوم رغم الضربات الأمريكية.

وهدّد الرئيس دونالد ترامب، الذي لعب دور الوساطة في وقف النار، بأن واشنطن لن تتردد في العودة لضرب منشآت نووية إيرانية إذا استأنفت الأنشطة النووية الرسمية.