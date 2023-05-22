ورقة كليجدار في جولة إعادة الانتخابات التركية.. هل يرفعها أو يمزقها؟

يقلب كل من رجب طيب أردوغان ومنافسه في انتخابات الرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو أوراقهما استعدادًا لجولة الإعادة المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وكانت نتائج الجولة الأولى جاءت مفاجئة بالنسبة للمعارضة التركية التي توقعت أن تحسم معركة الرئاسة لصالحها من الجولة الأولى.

وتقدم أردوغان في نتيجة الجولة الأولى بـ49.52% من أصوات الناخبين متفوقًا على منافسه كمال كليجدار أوغلو الذي حصل على 44.88% من الأصوات، وهي النتيجة التي جاءت معاكسة لتوقّع استطلاعات الرأي.

يحاول كليجدار الدفع بكل أوراقه لحسم معركة الإعادة لصالحه، فبينما ركز على ورقة الشباب لاستمالة أصواتهم عبر اللعب على وتر الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فإنه قد يلجأ إلى ورقة أكثر حساسية وتتمثل في "ورقة القومية"، وهي، بحسب مراقبين، سلاح ذو حدين.

وتأتي خطورة هذه الورقة بالنظر إلى خطاب كليجدار السابق والذي ينظر إليه على أنه كان يشكل "خطاب كراهية" ضد ملايين المهاجرين الذين يقطنون داخل الدولة التركية.

ويعيش في تركيا أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر ولاجئ بين سوري وأفغاني ومن جنسيات وأصول أخرى، وكثير من هؤلاء أشارت تقارير في أوقات سابقة إلى أنهم يترقبون نتائج الانتخابات التركية باهتمام شديد للاطمئنان على واقعهم في تركيا بعد الانتخابات.