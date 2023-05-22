ورقة كليجدار في جولة إعادة الانتخابات التركية.. هل يرفعها أو يمزقها؟
يقلب كل من رجب طيب أردوغان ومنافسه في انتخابات الرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو أوراقهما استعدادًا لجولة الإعادة المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وكانت نتائج الجولة الأولى جاءت مفاجئة بالنسبة للمعارضة التركية التي توقعت أن تحسم معركة الرئاسة لصالحها من الجولة الأولى.
وتقدم أردوغان في نتيجة الجولة الأولى بـ49.52% من أصوات الناخبين متفوقًا على منافسه كمال كليجدار أوغلو الذي حصل على 44.88% من الأصوات، وهي النتيجة التي جاءت معاكسة لتوقّع استطلاعات الرأي.
يحاول كليجدار الدفع بكل أوراقه لحسم معركة الإعادة لصالحه، فبينما ركز على ورقة الشباب لاستمالة أصواتهم عبر اللعب على وتر الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فإنه قد يلجأ إلى ورقة أكثر حساسية وتتمثل في "ورقة القومية"، وهي، بحسب مراقبين، سلاح ذو حدين.
وتأتي خطورة هذه الورقة بالنظر إلى خطاب كليجدار السابق والذي ينظر إليه على أنه كان يشكل "خطاب كراهية" ضد ملايين المهاجرين الذين يقطنون داخل الدولة التركية.
ويعيش في تركيا أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر ولاجئ بين سوري وأفغاني ومن جنسيات وأصول أخرى، وكثير من هؤلاء أشارت تقارير في أوقات سابقة إلى أنهم يترقبون نتائج الانتخابات التركية باهتمام شديد للاطمئنان على واقعهم في تركيا بعد الانتخابات.
وتتمحور ورقة القومية التي قد يلجأ إليها كليجدار في ما تبقى من أيام على موعد جولة الإعادة، بالعمل على استمالة قاعدة مرشح “تحالف الأجداد” سنان أوغان، الذي أعلن من نفسه منذ البدء مرشحًا قوميًّا وحصل على نسبة 5% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.
ويجهد كليجدار في العمل لسد فجوة فارق الأصوات بينه وبين أردوغان؛ ما قد يساعده في استمالة قاعدة أوغان في تحقيق ذلك.
ويعتقد مراقبون للانتخابات التركية أن إعادة تركيز كليجدار على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين في تركيا من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية ضده، باعتباره يتحول في ذلك أكثر نحو اليمين، ما قد يجعل من ورقة القومية عاملًا يصب في صالح منافسه رجب طيب أردوغان.
ويتمحور التخوف من اللجوء أكثر نحو هذه الورقة إلى خسارة كبيرة من أصوات الناخبين الأكراد الذين يبلغ تعدادهم في تركيا نحو 15 مليون نسمة، يمثلون نحو10% من أصوات الناخبين؛ ما يعني أن الصوت الكردي مع ارتفاع وتيرة خطاب كليجدار لن يكون في صالحه.
وتوقعت تقارير قبل انتخابات الجولة الأولى أن يكون للأكراد دور في إسقاط رجب طيب أردوغان، غير أن هذه التوقعات لم تنجح بسبب انقسام الأكراد التاريخي بين حزب الشعب وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكانت المعارضة الكردية دعمت في وقت سابق ترشيح كليجدار، إلا أنه بحسب مراقبين، فإن التوجه نحو التصعيد من خطاب القومية التركية من شأنه أن يؤلب اليسار الكردي والليبراليين ضده.
يشار إلى أن سنان أوغان أعلن قبل ظهور نتائج الانتخابات في جولتها الأولى عن إمكانية دعمه لكليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بشرط عدم تقديم أي تنازلات للطرف الكردي.