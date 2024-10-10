"بشكل نهائي".. ترامب يرفض إجراء مناظرة ثانية مع هاريس

جدد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، رفضه "بشكل نهائي" المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وجاء هذا القرار رغم دعوات متكررة من هاريس ومن شبكتي 'سي إن إن' و'فوكس نيوز' لتنظيم مواجهة جديدة بين الطرفين.

وكتب الرئيس السابق عبر منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه "لن تكون هناك مباراة إياب"، وذلك على الرغم من اقتراح شبكتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز" تنظيم مناظرة تلفزيونية ثانية بين المرشحين.

وأضاف ترامب: "كامالا قالت بوضوح أمس إنّها لن تفعل شيئاً مختلفاً عمّا يفعله جو بايدن، لذا ليس هناك أي شيء للتناظر بشأنه".

ويقضي التقليد المتّبع في الولايات المتّحدة منذ عقود بتنظيم مناظرتين تلفزيونيتين بين مرشحي الحزبين الرئيسيين إلى الانتخابات الرئاسية، لكن هذه المرة سيضطر الناخبون للاكتفاء بالمناظرة الوحيدة التي جرت بين ترامب وهاريس في 10 أيلول/سبتمبر.

أخبار ذات علاقة هاريس أم ترامب.. استطلاع حديث يكشف الوجهة الانتخابية للسود

وكان ترامب قد أعلن مراراً أنه "لا يرغب في المشاركة في مناظرة أخرى مع كامالا هاريس"، التي كانت على النقيض تدعوه لمناظرة ثانية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال ترامب، في وقت سابق، عبر منصته "Truth Social": "الكاذبة كامالا طلبت مناظرة أخرى، لأنهم خسروا بشكل سيئ الليلة - مرة أخرى، إنها مثل المقاتل الذي خسر ثم وقف وقال: أريد إعادة المباراة".

وأضاف: "لقد هزمتُ بايدن ثم هزمتُها، ولن أُحاول فعل ذلك مُجدداً بعد فترة طويلة، لقد تم الإدلاء بالأصوات بالفعل - وأنا أتقدم في استطلاعات الرأي. سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، إنها غير قادرة على ذلك".

من جهتها، أصدرت رئيسة حملة هاريس، جامي أومالي ديلون، بياناً تؤكد فيه قبول دعوة الشبكة الإخبارية "سي إن إن".

وقالت ديلون: "نائب الرئيس هاريس تعتقد أن الشعب الأميركي يستحق رؤيتها وترامب على منصة المناظرة مرة أخرى. ستكون في أتلانتا في 23 أكتوبر/تشرين الأول، ويجب على دونالد ترامب أن يتقدم ويواجه الناخبين".

وسبق أن أكد دونالد ترامب أنه "لن يشارك مجدداً في أي مناظرة مع هاريس"، مبرراً ذلك بأن "الوقت قد فات لإجراء مناظرة أخرى، لأن الناس بدأوا التصويت بالفعل".