صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية ستتجاوز 13 مليار دولار هذا العام

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الأربعاء أن من المتوقع أن تتجاوز صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية 13 مليار دولار هذا العام، بعد توقيعها عقودًا مع مجموعة متنوعة من الدول، لتؤكد موقعها كواحد من أكبر عشرة مصدرين للأسلحة في العالم.

وقالت الوكالة، نقلًا عن تقديرات أولية لوزارة الدفاع، إن إجمالي العقود الموقعة هذا العام تراوحت قيمتها بين 13 و14 مليار دولار.

وأضافت أن هذا الرقم يقل عن الصادرات الدفاعية البالغة 17.3 مليار دولار المسجلة العام الماضي، لكن قائمة الدول المصدرة الشريكة زادت من أربع إلى 12 دولة أبرزها بولندا.

ووقعت كوريا الجنوبية في 2022 اتفاق تسليح شامل تزود بموجبه شركات مثل هيونداي روتيم وهانوا إيروسبيس، بولندا، بالدبابات ومدافع الهاوتزر والطائرات المقاتلة.

وحوّل الاتفاق مع بولندا، كوريا الجنوبية، إلى لاعب رئيس في سوق صادرات الأسلحة العالمية مع نشوب الحرب في أوكرانيا. وفي عام 2021 بلغ إجمالي صادراتها 7.25 مليار دولار.