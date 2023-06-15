زيلينسكي يدعو سويسرا للسماح بإعادة تصدير الأسلحة لأوكرانيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سويسرا، اليوم الخميس، بالسماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى بلاده قائلا، إن "ذلك سيكون ضروريا لإنهاء الغزو الروسي".

وتحظر سياسة الحياد التي تتبعها سويسرا منذ فترة طويلة على أي دولة تشتري أسلحتها أن تعيد تصديرها إلى أطراف النزاعات، ما جعلها تفرض في نوفمبر الماضي حظرا على إرسال الذخائر سواء إلى روسيا أو أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب موجه إلى مجلسي البرلمان السويسري: "أعلم بالنقاش الدائر في سويسرا بخصوص تصدير عتاد حربي لحماية أوكرانيا والدفاع عنها، وهذا سيكون ضروريا، فنحن نحتاج أسلحة لنتمكن من استعادة السلام في أوكرانيا".

والمسألة مثار جدل في سويسرا التي يتعيّن عليها الموازنة بين سياستها الخارجية القائمة على الحياد ومخاوف الدول الأوروبية المجاورة وصناعة الأسلحة لديها.

ووجّه زيلينسكي الشكر إلى سويسرا لتبنيها عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها بلاده، لكنه دعاها إلى فعل المزيد، وقال: "من المهم للغاية إظهار التضامن لأن تلك العقوبات ستساعدنا في إنهاء العدوان.. يجب أن نشدد العقوبات".