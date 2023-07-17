خبراء روس يتحدثون لـ "إرم نيوز" عن سيناريوهات ما بعد إيقاف اتفاقية الحبوب

كما كان متوقعًا، أعلنت روسيا اليوم الاثنين، انسحابها من اتفاقية الحبوب، بسبب عدم التزام الأطراف الأخرى، بالوفاء بالجزء الروسي من الاتفاقية، الخاص بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية، أسوة بمثيلتها الأوكرانية، كما تقول موسكو، إلا أن العقوبات الغربية على روسيا حالت دون حصول ذلك، رغم جهود تركيا والأمم المتحدة للحيلولة دون إيقاف الاتفاقية.

ويرى خبراء روس أن العودة إلى الاتفاقية واستئناف العمل بها قد يكون بعيد المنال في الوقت الراهن، مؤكدين أن وقف هذه الاتفاقية ستدفع ثمنه الدول الأكثر فقرًا.

أوروبا اكتفت وشعوب العالم الثالث ستعاني

رأت الخبيرة الاقتصادية الروسية كاترينا بلافولفنا، في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الوقت قد حان لإيقاف اتفاقية الحبوب فعلًا"، معربة عن استغرابها لتمديدها سابقًا.

وقالت بلافولفنا: "روسيا لم تستفد منها إطلاقًا، لقد دخلنا الاتفاق على أساس واضح، أن تستفيد روسيا بالمقام الأول من تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وهذا لم يتم فعليًّا".

وتابعت بلافولفنا: "لقد اكتفت أوروبا من الحبوب ومخازنها امتلأت، أما الدول الفقيرة فلم يصلها سوى 12% فقط من نسبة ما تم تصديره وفق اتفاقية الحبوب، وهذا ظلم كان لا بد لـ"موسكو" أن تتخذ موقفًا تجاهه".

وحول توقعاتها لمستقبل السوق وكيف يمكن أن تكون الحلول قالت الخبيرة الروسية: "السوق سيعاني، السوق الشرقي تحديدًا، لكن الغربي لن يشهد أزمات واضحة؛ لأن المخزون كبير حتى أن هناك دولًا أوروبية، بدأت برفض شراء القمح الأوكراني، لأن السوق يعيش حالة التخمة، في المقابل سيكون السوق الشرقي، وأقصد هنا بعض الدول الآسيوية، وأفريقيا، والشرق الأوسط، كلها ستعاني من هذا الإيقاف بشكل واضح".

وتابعت: "هناك أزمة أيضًا وهي الأسمدة، الكثير من الدول تعتمد على روسيا بما يخص الأسمدة، هناك دول أفريقية قد يتضرر القطاع الزراعي فيها نتيجة ندرة هذه المادة".

واعتبرت بلافولفنا أن ما يجري قد يكون فرصة لتقوية خط تصدير الحبوب من روسيا إلى الدول المتضررة بعيدًا عن العقوبات، "ربما سنستطيع تحويل الأزمة إلى فرصة نجاح، إذا تم الاتفاق بين روسيا والدول المتضررة على سبل تصدير، بعيدًا عن جغرافيا العقوبات".

ضربة للعلاقات الروسية التركية

من جهته، قال الأكاديمي والدكتور في العلوم السياسية، يارسلاف أباكاموف، في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن "الموقف الروسي كان متوقعًا.. لقد أدركنا ذلك، بعد موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى الناتو، لأن الاتفاقية أساسًا كانت مجاملة سياسة مع تركيا، خاصة أن روسيا لم تستفد منها طوال الأشهر السابقة".

وتابع أباكاموف "ربما كانت موسكو تعتقد أن اتفاقية الحبوب خيار جيد، علها تتطور وتأخذ مناحي أخرى برعاية أنقرة، لتكون أساسًا لمفاوضات سياسية، لكن الأمور جرت على عكس الرغبة الروسية، وأنقرة لم تتصرف وفق الرغبة الروسية، وها هي تفتح باب الناتو أمام السويد، وبدأت بتجهيز مطاراتها لاستقبال طائرات إف 16 الأمريكية".

واستدرك أباكاموف بالقول:"لكن هذا لا يعني أن العلاقات السياسية الجيدة مع تركيا قد انتهت، إلا أنها تعرضت لضربة، وربما زيارة الرئيس بوتين المتوقعة إلى تركيا في أغسطس القادم، قد ترمم ما تم إفساده بين موسكو وأتقرة، رغم أن الضربة ليست قوية".

ما هي اتفاقية الحبوب؟

يذكر أن "اتفاقية البحر الاسود (اتفاقية الحبوب)" وقعت في الـ22 من يوليو/ تموز العام الماضي في إسطنبول، وتتكون من جزأين، الأول المعني في أوكرانيا تم الاتفاق عليه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، ووفق هذا الاتفاق تم إنشاء ممرات بحرية آمنة في البحر الأسود، لتصدير الحبوب الأوكرانية، وتم تمديد الاتفاقية فعليًّا مرتين الأولى 130 يومًا، والثانية 60 يومًا، انتهت اليوم الاثنين.

أما الجزء الثاني من الاتفاق فهو مذكرة تفاهم وقعت بين روسيا والأمم المتحدة، تلتزم فيه الأخيرة في تقديم المساعدة، وإزالة العقبات أمام المنتجات والأسمدة الروسية، حتى تصل إلى السوق العالمية، وكانت مدة هذا الجزء تحديدًا 3 سنوات.