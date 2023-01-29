وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا لبدء التدريب على دبابات "تشالنجر 2"

وصل جنود أوكرانيون يوم الأحد إلى المملكة المتحدة لبدء تدريباتهم على قيادة وصيانة دبابات "تشالنجر 2" التي اتفق الغرب على إرسالها إلى أوكرانيا قبل أيام "لدعم جهودها الدفاعية ضد الغزو الروسي".

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أن أطقم الدبابات الأوكرانية قد وصلت إلى المملكة المتحدة للخضوع للتدريب على الدبابات القتالية.

وقالت: "وصلت أطقم الدبابات الأوكرانية إلى المملكة المتحدة لبدء التدريب لاستكمال معركتهم المستمرة ضد روسيا، حيث ستوفر المملكة المتحدة وشركاؤها دبابات تشالنجر 2 لأوكرانيا، الأمر الذي يبرز المستوى الدولي للدعم الأوكراني".

من جانبه تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإرسال دبابات تشالنجر 2 إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية.