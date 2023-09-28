ارتفاع نسب الجريمة في واشنطن يثير انقسام وحيرة السياسيين

تتزايد أعمال العنف في العاصمة الأمريكية، حيث أدى ارتفاع جرائم القتل بنسبة 28 % هذا العام إلى إرباك الباحثين، فيما يتبادل السياسيون توجيه الاتهامات ومنهم من يوجهها إلى الشرطة.

وبينما ما زالت واشنطن بعيدة كل البعد عن أيام كان يُشار فيها إليها على أنها "عاصمة الجريمة" في الولايات المتحدة، في ظل انتشار المخدرات خلال التسعينيات، فإن ارتفاع جرائم العنف في المدينة يثير الذعر بين السكان، ويخلق حالة من الانقسام بينهم.

وحظيت بعض العمليات بصدى مروّع، حيث كانت من بين الضحايا فتاة، عمرها 10 سنوات، ماتت برصاصة طائشة في عيد الأم، ومهاجر أفغاني فرَّ من بلاده بعد سيطرة طالبان ليُقتل بالرصاص أثناء عمله سائقًا.

وما يثير حيرة الباحثين هو أن معدل جرائم القتل في واشنطن قفز، وتضاعف عدد عمليات سرقة السيارات بقوة السلاح، بينما شهد مثل تلك الحوادث تراجعًا في المدن الرئيسة الأخرى في الولايات المتحدة.