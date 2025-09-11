السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلابية في البرازيل

أصدرت السلطات القضائية في البرازيل حكماً بالسجن، لأكثر من 27 عاماً، بحق الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، بتهمة تدبير محاولة انقلابية في البلاد.

وقضت المحكمة العليا البرازيلية، الخميس، على الرئيس السابق بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاماً، بالسجن لمدة 27 عاماً و3 أشهر، بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب.

وصدر الحكم على بولسونارو بعد أن صوّت 4 من قضاة المحكمة الخمسة، لصالح إدانته بتهمة التخطيط للإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.

جاء الحكم بعد إدانة القضاة بولسونارو بالتخطيط لانقلاب ليصبح أول رئيس سابق في تاريخ البرازيل يدان بتهمة الاعتداء على الديمقراطية.

وتعدّ هذه هي أول مرة يعاقب فيها مسؤولون عسكريون لمحاولتهم الانقلاب على الديمقراطية منذ أن أصبحت البرازيل جمهورية قبل ما يقارب 140 عاماً.