كوريا الجنوبية: سول وواشنطن ستوسعان التدريبات لردع بيونغ يانغ
قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في سول، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستوسعان التدريبات المشتركة وستعززان التعاون مع اليابان لردع كوريا الشمالية ومعاقبتها بشكل أفضل على أي هجوم.
وأدلى وون سيك بهذه التصريحات بعدما وقع مع أوستن على نسخة محدثة من إستراتيجية الردع.
وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو، قائلة إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة" في شبه الجزيرة الكورية.
وخلال زيارة لسول هذا الأسبوع، قال بلينكن إنه قلق بشأن "التعاون العسكري المتزايد والخطير لكوريا الشمالية مع روسيا"، حاضًّا بكين، الحليف الرئيس لبيونغ يانغ، على استخدام نفوذها لمنع تجارب عسكرية خطيرة.