كوريا الجنوبية: سول وواشنطن ستوسعان التدريبات لردع بيونغ يانغ

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في سول، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستوسعان التدريبات المشتركة وستعززان التعاون مع اليابان لردع كوريا الشمالية ومعاقبتها بشكل أفضل على أي هجوم.

وأدلى وون سيك بهذه التصريحات بعدما وقع مع أوستن على نسخة محدثة من إستراتيجية الردع.