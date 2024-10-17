إيران لألمانيا: لا مصلحة لدينا في "اللعب بالنار"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الخميس، إن بلاده ليس لديها مصلحة في اللعب بالنار، بخلاف إسرائيل على حد قوله.

جاءت تصريحات بقائي في تدوينة له عبر منصة "إكس"، رداً على ما ذكره المستشار الألماني أولاف شولتز بأن "إيران تخاطر بإشعال المنطقة بأكملها ويجب منع ذلك بأي ثمن".

وأوضح بقائي "سيدي، إيران ليس لها مصلحة في اللعب بالنار (خلافاً لنائبك في المنطقة "إسرائيل")؛ بل على العكس من ذلك، فإن إيران تحاول إطفاء النار التي أشعلتها الأسلحة التي تبرعتم بها لإسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بعدما وصف تصريحات المستشار الألماني بأن "تحذيرك خبيث مقرف"، بأن " أولئك المتواطئين ويبررون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل الأبرياء وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ليس لديهم كرامة ومكانة أخلاقية يبشرون بها".

وتابع بقائي "كما أن كلامك يفتح الجرح القديم الذي تركته الأسلحة الكيماوية التي تبرعت بها للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الثمانينات في جسد وروح شعبنا".

وتعد ألمانيا واحدة من أهم حلفاء إسرائيل وثاني أكبر مورد للأسلحة لها.

وتوقفت الحكومة الألمانية عن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل من مارس إلى أغسطس الماضي.

كما تعمل ألمانيا على تكثيف ضغوطها الدبلوماسية على إسرائيل.

وصرح شولتز في 6 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن الحكومة الألمانية "تواصل الدعوة بالإصرار على وقف إطلاق النار.

أخبار ذات علاقة ما دلالات تصعيد أردوغان تجاه إسرائيل؟

وأرسلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "رسالة مع حلول الذكرى السنوية لهجوم حماس على إسرائيل "نحن نقف إلى جانبكم. وأمنكم جزء من منطق دولتنا"، مؤكدة على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس "ضد عنف حماس وكذلك ضد إرهاب الصواريخ من جانب إيران وحزب الله" على حد قولها.

وفي أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، قال المستشار الألماني أولاف شولتز: "إن إيران تخاطر بإشعال المنطقة بأكملها، ولابد من منع هذا بأي ثمن، ويتعين على حزب الله وإيران أن يوقفا على الفور هجماتهما على إسرائيل".