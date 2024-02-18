الرئيس البرازيلي يشبّه إسرائيل بنظام هتلر

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، إسرائيل بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تفعله الدولة العبرية بـ"محرقة اليهود" إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا لصحفيين في أديس أبابا، حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي، إن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

وتابع أن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أية مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".