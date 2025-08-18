روبيو يعلق على حضور قادة أوروبا مع زيلينسكي

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن مرافقة القادة الأوروبيين للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل "حمايته من الإذلال".

وبحسب ما نقلت وكالة نوفوستي" الروسية، قال روبيو: "هذه الادعاءات غير صحيحة وسخيفة.. هذا غير صحيح. لن يأتوا إلى هنا لحماية زيلينسكي من الإذلال".

وأوضح أن السبب الحقيقي وراء حضور القادة الأوروبيين هو تعزيز "العلاقات البناءة" بين واشنطن وأوروبا، مضيفًا: "سيصلون إلى هنا لأننا نعمل مع أوروبا، وقد تحدثنا معهم الأسبوع الماضي، وحتى قبل ذلك كانت هناك اجتماعات في المملكة المتحدة. من السخافة القول إن زيارتهم لحماية زيلينسكي من الإذلال أو دفعه إلى عقد صفقة سيئة. لقد قرروا المجيء... ونحن دعوناهم".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد ذكرت أن القادة الأوروبيين المشاركين في لقاء اليوم الاثنين مع ترامب سيلعبون دورًا مزدوجًا، يتمثل في مراقبة زيلينسكي وخفض حدة التوتر في المفاوضات إذا لزم الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن حضورهم قد يحقق "توازنًا في ديناميكية المفاوضات"، خاصة في ظل التوترات السابقة بين زيلينسكي وبعض المسؤولين الأمريكيين التي ظهرت في فبراير الماضي.