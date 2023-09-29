إيران تشهد مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ذكرى "القمع الدموي"

ذكرت جماعات حقوقية، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أن محتجين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن، اليوم الجمعة، في جنوب شرق إيران المضطرب، خلال إحياء ذكرى الـ30 من سبتمبر/أيلول من عام 2022، الذي يوافق قمع قوات الأمن المعروف باسم "الجمعة الدموية".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جماعة حقوق الإنسان في إيران على منصة "إكس" مواجهة بين المشاركين في المسيرة وقوات الأمن في زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان، جنوب شرق البلاد، حيث سُمع دوي إطلاق نار واضح.

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران وجماعة (حال وش) البلوخية لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 23 شخصًا أصيبوا، ولم يتسنَ لـ"رويترز" التحقق من صحة مقاطع الفيديو.