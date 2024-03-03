كندا تعاقب 6 مسؤولين روس بسبب نافالني

أعلنت السلطات الكندية، الأحد، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد 6 مسؤولين روسيين، بعد وفاة المعارض أليكسي نافالني، وفق بيان لوزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، نقلته وكالات روسية.

وقالت وكالة "نوفوستي"، إن العقوبات ستطال 6 مسؤولين روس، بينهم موظفون كبار في مكتب المدعي العام الروسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الخدمات القضائية والإصلاحية.

وسبق أن قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين بشأن وفاة نافالني مسعورة، وغير مقبولة، ولا توجد، حتى الآن، معلومات وتصريحات نهائية من الأطباء وخبراء الطب الشرعي.

فيما رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ردَّ الفعل الفوري لقادة دول حلف الناتو على الاستنتاجات المتعلقة بوفاة نافالني في السجن، والذي تم الإعلان عنه قبل استنتاجات خبراء الطب الشرعي، يفضح نفسه.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية أن ردود الفعل من الخارج على وفاة نافالني كانت "مُعدة مسبقًا"، موضحة أنه بعد 15 دقيقة من بيان دائرة السجون الفيدرالية عن وفاته، "بدأ تدفق عاصف من الاتهامات المقلدة".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الغرب ليس له الحق في التدخل بالشؤون الداخلية لروسيا فيما يتعلق بوفاة نافالني، مضيفًا أن لديهم "سجلًا مخجلًا وعامودًا في العين" مع مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانغ.