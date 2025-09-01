مادورو: فنزويلا تواجه أكبر تهديد منذ قرن ولن ترضخ

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الاثنين إن بلاده تواجه أكبر تهديد تشهده أمريكا الجنوبية منذ قرن، مشددا على أن فنزويلا لن ترضخ لتلك التهديدات.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية وسط تعزيزات كبيرة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الكاريبي والمياه القريبة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذا التحرك يهدف إلى التصدي للتهديدات من عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على عصابات المخدرات هدفا أساسيا لإدارته في إطار جهود أوسع تهدف إلى الحد من الهجرة وتأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

لكن مادورو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ومسؤولين آخرين قالوا إن الولايات المتحدة تهدد بلادهم بنشر قوات بحرية، وإن هذا التعزيز يأتي في إطار جهد لتبرير التدخل ضد فنزويلا.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي حضره مسؤولون وقادة عسكريون كبار في كراكاس "تواجه فنزويلا أكبر تهديد تشهده قارتنا منذ 100 عام. لم نشهد وضعا كهذا من قبل".

وأضاف أن بلاده مسالمة لكنها لن ترضخ للتهديدات.