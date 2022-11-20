"المخلب - السيف".. تركيا تبدأ عملية عسكرية ضد أكراد سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا، معتبرة أن هذه المناطق "يستخدمها إرهابيون كقواعد".

وقالت في بيان إن العملية أطلقت "وفقًا لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه".

وفي تصريحات من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية، قال وزير الدفاع خلوصي أكار: "سنواصل محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل وحتى اليوم".

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، لفت أكار إلى أنه تم "تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات عائدة للإرهابيين بنجاح كبير خلال عملية المخلب-السيف الجوية، وتحقيق إصابات مباشرة في ما يسمى مقرات التنظيم الإرهابي"، في إشارة للمجموعات الكردية التي تعتبرها أنقرة موالية لحزب العمال الكردستاني.