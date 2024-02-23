توعد روسيا بـ"مفاجآت".. زيلينسكي يهدد بهجوم مضاد جديد

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتحضير لهجوم مضاد جديد، متوعدا روسيا بـ"مفاجآت"، في حال حصول بلاده على المساعدات الغربية الموعودة بها.

وحثّ زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بُثت أمس الخميس، الكونغرس الأمريكي على إقرار حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف، مؤكدًا أن "التقاعس عن القيام بذلك سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم".

وقال إن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقًا، إذا انتصر في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تفتقر إلى الذخيرة، في حين تتمتع روسيا بميزة التفوق الجوي، رافضًا الاعتراف بأن بلاده كانت في وضع ميؤوس منه، لو لم تحصل من الغرب على مساعدات وأسلحة ودبابات وصواريخ بعيدة المدى.