توعد روسيا بـ"مفاجآت".. زيلينسكي يهدد بهجوم مضاد جديد
هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتحضير لهجوم مضاد جديد، متوعدا روسيا بـ"مفاجآت"، في حال حصول بلاده على المساعدات الغربية الموعودة بها.
وحثّ زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بُثت أمس الخميس، الكونغرس الأمريكي على إقرار حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف، مؤكدًا أن "التقاعس عن القيام بذلك سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم".
وقال إن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقًا، إذا انتصر في أوكرانيا.
وذكر زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تفتقر إلى الذخيرة، في حين تتمتع روسيا بميزة التفوق الجوي، رافضًا الاعتراف بأن بلاده كانت في وضع ميؤوس منه، لو لم تحصل من الغرب على مساعدات وأسلحة ودبابات وصواريخ بعيدة المدى.
ونفى زيلينسكي أن يكون أحد قد عرض على كييف رسميًا التنازل عن جزء من أراضيها مقابل العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقال: "لم يقدم لنا أحد مثل هذه المقترحات رسميًا، سمعناها فقط في وسائل الإعلام، وفقط بعض الأصوات".
وكان الرئيس الأوكراني قد حظر بموجب مرسوم رئاسي سابق إجراء أي مفاوضات مع روسيا، معبرًا عن رفضه التام لاتفاق مينسك، وعدم قبوله بإبرام اتفاقيات جديدة شبيهة به.
وأضاف في حديثه لـ"فوكس نيوز": "لا نريد تكرار اتفاقات مينسك، ولكن بشأن جزء آخر من أراضينا، لا نؤمن بصراعات مجمدة جديدة"، مضيفًا أننا نتحدث عن "أمن" أوكرانيا.
وجدد زيلينسكي رفضه لفكرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القائلة إنه من الممكن حل النزاع بشأن أوكرانيا خلال (24-48) ساعة.