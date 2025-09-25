مذكرة تفاهم للتعاون النووي "المدني" بين تركيا والولايات المتحدة

الرئيس اللبناني يجدد مطالبته بدعم جيش بلاده خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي
قال وزير الطاقة التركي إن تركيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون النووي المدني الاستراتيجي، الخميس، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى البيت الأبيض.
وذكر الوزير ألب أرسلان بيرقدار، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي التركية بعد توقيع المذكرة: "بدأنا عملية جديدة من شأنها تعميق الشراكة الراسخة متعددة الأبعاد بين تركيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية".
وبدأت أولى زيارات أردوغان للبيت الأبيض منذ نحو 6 سنوات باستقبال حار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصف ترامب أردوغان خلال جلوسهما معا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بأنه "رجل قوي جدا"، وقال إنهما ظلا "صديقين"خلال رئاسة سلفه جو بايدن.