صحف عالمية: "شي" يؤدي زيارة "المنتصر الوحيد" لموسكو.. وتأهب إسرائيلي عشية "قمة شرم الشيخ"

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الأحد، الضوء على زيارة الرئيس الصيني المرتقبة لروسيا، غدًا الإثنين، وذكرت أن الرحلة تهدف إلى إبراز دور الصين كصانع للسلام، دون الإضرار أيضًا بمصالح بكين وموسكو المشتركة الرامية إلى تقويض النظام العالمي الذي تقوده واشنطن.

وفي إسرائيل، ناقشت الصحف تقارير تكشف عن حالة تأهب قصوى في البلاد بعد صاروخ أطلقته حركة "حماس"، عشية قمة أمنية إقليمية مقررة في مصر، اليوم، لبحث سبل التهدئة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

كما تطرقت الصحف للذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق، وقالت إن الحرب "غير المبررة" التي شنتها الولايات المتحدة قد أضرت بكل جوانب الحياة في البلاد، ما تركها في حالة من الخراب وأرضًا خصبة للفساد.

شي.. ورحلة "المنتصر الوحيد" لموسكو

رأت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تحليل إخباري لها، أن رحلة الزعيم الصيني، شي جينبينغ، المقررة غدًا إلى موسكو ولقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لا تهدف مطلقًا إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن مهمة شي في موسكو – التي ستستمر لثلاثة أيام – تهدف، في المقابل، إلى ضمان أن يكون للحرب الأوكرانية منتصر وحيد "هو الزعيم الصيني نفسه"، مع رغبة أخرى في إبقاء بوتين في السلطة و"إلقاء الغرب في المستنقع".

وأضافت أن الزعيم الصيني يفضل في الوقت نفسه انتهاء الصراع بدلًا من استمراره، حيث أضرَّ الصراع بمصالح الصين بطرق مختلفة؛ بما في ذلك تنشيط حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتقويض جهود بكين لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا، وإضعاف الطلب في أسواق التصدير المهمة، وتحفيز إعادة تسليح اليابان، وزيادة تسليح تايوان من قبل الولايات المتحدة.