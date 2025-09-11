نتنياهو مهاجماً رئيس وزراء إسبانيا: تصريحاته "تهديد بإبادة جماعية"

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا حادًا على نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، متهمًا إياه بالتهديد بـ"الإبادة الجماعية".

جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها سانشيز، قال فيها إن بلاده "لا تستطيع إيقاف إسرائيل لأنها لا تملك قنبلة ذرية".

ورد نتنياهو عبر حسابه على منصة "X" باللغة الإنجليزية قائلاً: "هذا تهديد واضح بالإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية الوحيدة في العالم".

وتابع نتنياهو: "يبدو أن محاكم التفتيش الإسبانية، وطرد يهود إسبانيا، والقتل المنهجي لليهود في المحرقة، لم تكن كافية لسانشيز. أمر مذهل".

وتعود محاكم التفتيش الإسبانية إلى أواخر القرن الخامس عشر، حين أُنشئت لملاحقة من اتُهموا بـ"الردة عن المسيحية"، وكانت أداة أساسية في طرد المسلمين واليهود من إسبانيا، أو إجبارهم على التحول الديني، وما رافق ذلك من اضطهاد وعنف.

ويستحضر نتنياهو هذه الحقبة التاريخية في معرض اتهامه لسانشيز بإطلاق تصريحات "معادية لليهود".