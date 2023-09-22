بعد صعوبات في رحلة أمريكا.. زيلينسكي يزور كندا
يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أولى زياراته إلى كندا الحليفة المقربة لبلاده، والتي من المتوقع أن يلقى فيها ترحيبًا أكثر دفئًا مما تلقاه من بعض السياسيين الأمريكيين المرتابين من تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف.
وكندا واحدة من أكثر الدول تأييدًا لكييف في حربها ضد روسيا، وقال مسؤول حكومي إنها تعتزم الإعلان خلال الزيارة عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لصحفيين في نيويورك، أمس الخميس: "ستواصل كندا دعم أوكرانيا مهما طال الوقت، وسنقف دائمًا بثبات للدفاع عن سيادة القانون والنظام القائم على القواعد الدولية".
ومن المقرر أن يُلقي زيلينسكي كلمة أمام البرلمان في أوتاوا، ثم يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع ترودو.
وكان الرئيس الأوكراني قد تحدث للنواب في كندا عن بعد في مارس/آذار العام 2022.
وقال إيهور ميشالتشيشين، المدير التنفيذي للكونغرس الأوكراني الكندي، وهي مجموعة ضغط، إن كندا مؤثرة بالنظر إلى عضويتها في كل من مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب السياسية الكندية تدعم أوكرانيا.
وأضاف ميشالتشيشين في مقابلة "لذلك أعتقد أنه حري بالرئيس أن يتوقع ويطلب المزيد من شركائه الكنديين.. إذا أراد أصدقاء أوكرانيا انتصارها في الحرب، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تجديد الدعم العسكري وزيادته".
ويوجد في كندا 1.4 مليون شخص من أصل أوكراني، وهو ثالث أكبر تجمع للأوكرانيين في بلد واحد بعد أوكرانيا وروسيا.
وفي واشنطن، ناشد زيلينسكي مشرعين أمريكيين أمس الخميس، مواصلة الدعم، وسط ارتياب لدى الجمهوريين بشأن ما إذا كان ينبغي للكونغرس الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات.
ورغم عدم وجود مثل هذه الانقسامات في كندا، إلا أنها لا تمتلك الموارد المالية أو الاحتياطيات العسكرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما من الداعمين الرئيسيين.
ومنذ بداية العام الماضي، تعهدت كندا بتقديم مساعدات لأوكرانيا بأكثر من ثمانية مليارات دولار كندي (5.9 مليار دولار)، منها مساعدات عسكرية بأكثر من 1.8 مليار دولار كندي.
وقال المسؤول الحكومي الكندي إن صفقة الأسلحة، التي يرجح أن يعلنها ترودو اليوم الجمعة، ستكون أكبر من تلك التي كشفت عنها أوتاوا يوم الأحد الماضي، وكانت قيمتها 33 مليون دولار كندي لمساعدة كييف على شراء أنظمة دفاع صاروخي.
وطلب المسؤول عدم كشف هويته؛ لأنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية بعد.
من جانبه، قال المحلل الأمني لدى المعهد الكندي للشؤون العالمية، ديفيد بيري، إنه يتوقع أن تقدم أوتاوا المزيد من مركبات الدعم القتالي، إلى جانب تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" في إطار اتفاق الأسلحة.