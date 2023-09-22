بعد صعوبات في رحلة أمريكا.. زيلينسكي يزور كندا

يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أولى زياراته إلى كندا الحليفة المقربة لبلاده، والتي من المتوقع أن يلقى فيها ترحيبًا أكثر دفئًا مما تلقاه من بعض السياسيين الأمريكيين المرتابين من تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف.

وكندا واحدة من أكثر الدول تأييدًا لكييف في حربها ضد روسيا، وقال مسؤول حكومي إنها تعتزم الإعلان خلال الزيارة عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لصحفيين في نيويورك، أمس الخميس: "ستواصل كندا دعم أوكرانيا مهما طال الوقت، وسنقف دائمًا بثبات للدفاع عن سيادة القانون والنظام القائم على القواعد الدولية".

ومن المقرر أن يُلقي زيلينسكي كلمة أمام البرلمان في أوتاوا، ثم يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع ترودو.

وكان الرئيس الأوكراني قد تحدث للنواب في كندا عن بعد في مارس/آذار العام 2022.