واشنطن تعلق على اتفاق نتنياهو وبن غفير حول التعديلات القضائية

علقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن إيتمار بن غفير، بشأن تأجيل مناقشة التعديلات القضائية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن أمريكا لا تزال قلقة إزاء الوضع في إسرائيل وتحث على التوصل لحل وسط.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن إسرائيل لا تزال مدعوة لقمة من أجل الديمقراطية، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان صريحا جدا مع نتنياهو وأبدى مخاوفه له بشكل مباشر.

وأكد جون كيربي في الوقت ذاته على أن الرئيس الأمريكي ليس قلقا من دخول إسرائيل في حرب أهلية.