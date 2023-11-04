بعد هروب قيادات عسكرية من السجن.. "شبح الانقلابات" يُخيّم على غينيا

أثارت عملية هروب قيادات عسكرية سابقة من أكبر سجن في غينيا، مخاوف من عودة التوتّر الأمني و"شبح الانقلابات" وموجة العنف في بلد لا يزال يبحث عن استقراره بعد التقلبات السياسية التي هزّته خلال السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس السابق للمجلس العسكري الغيني موسى داديس كامارا، واثنان على الأقل من المتهمين معه في محاكمة مذبحة 28 سبتمبر /أيلول 2009، قد تمكنوا من الفرار من أكبر سجن في كوناكري، اليوم السبت.

واستيقظ سكان شبه جزيرة كالوم، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، على أصوات الأسلحة الآلية، عندما اقتحمت قوات "كوماندوس" "البيت المركزي" في كوناكري، وهو أكبر سجن في غينيا.

وبحسب ما ذكرته مجلة "جون أفريك" فقد تمكن أفراد مدججون بالسلاح من تهريب العديد من المتهمين في محاكمة مذبحة، 28 سبتمبر/أيلول 2009، بدءًا بالرجل القوي السابق للبلاد، اللواء موسى داديس كامارا، إضافة إلى كلود بيفي وبليز جومو.

وأوضحت المجلة أنّ "موسى تييجبورو كامارا، المسؤول السابق عن الخدمات الخاصة ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقع مرة أخرى في أيدي الشرطة، فيما لا تزال الأسباب غير واضحة إن كان قد استسلم طوعًا أم تم القبض عليه بالفعل".