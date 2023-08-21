تقرير: الكرملين يستعد سرًا لتجنيد عسكريّ وشيك

ذكر موقع "إنتلجنس أون لاين" في تقرير له، أن استلام الشركات الحكومية الروسية لإشعار يفيد بتزويد الجهات المختصة بقوائم جميع الموظفين المعفيين من التعبئة خلال أسبوعين من تاريخه، يدل على أن هناك استعدادًا لتنفيذ تجنيد عسكريّ في الخريف القادم.

وقال الموقع، إن منطقة موسكو التي يحكمها أندريه فوروبيوف، قد بدأت بتأمين ملابس ومعدات ولوازم تكفي لتجنيد ما قوامه 12 لواء جديدًا، أي 20 ألف مجند.

وأضاف الموقع بأن هذه التحركات، التي تلتزم روسيا الصمت حولها، جاءت بعد شهور من الإجراءات العامة والمبادرات التشريعية لإنشاء إطار قانوني لمثل هذا المشروع؛ يتضمن قائمة بالمهن المحمية، والالتزامات الجديدة المتعلقة باستلام مسودة إشعار عبر بوابة التجنيد الإلكترونية، ومحاكمة الأفراد الذين يرفضون الحضور.

كما أنها تأتي أيضًا في فترة توتر مالي، تحاول فيه الحكومة تطبيق سياسة العصا والجزرة من خلال الوعود برواتب ومكافآت مجزية للمتطوعين والمجندين، وكذلك عقوبات رادعة لمن يتخلف عن التجنيد.

وتابع الموقع بأن العنصر البشري، الذي تتفوق روسيا فيه بحكم أن عدد سكانها يبلغ أربعة أضعاف عدد سكان أوكرانيا، يشكل عاملًا حاسمًا في حرب الاستنزاف الحالية بين الطرفين الروسي والأوكراني، خاصة مع ارتفاع نسبة القتلى والإصابات من الطرفين في ظل هيمنة سلاح المدفعية وما يسببه من أضرار فادحة وصلت إلى نسبة 60% من أصل الجرحى.