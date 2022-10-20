"لا مكان للمدنيين فيها".. خيرسون تتأهب للمعارك وبوتين يحشد الدعم

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، بدعم المجهود الحربي في أوكرانيا، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة مدينة خيرسون التي عينتها روسيا، لإخلاء العاصمة الإدارية الوحيدة التي استولت عليها موسكو خلال الحرب.

وفي تصريحات بثها التلفزيون أثناء اجتماع لمجلس الأمن التابع للكرملين، أمر بوتين بتعزيز سلطات حكام الأقاليم الروسية، وتشكيل مجلس تنسيق خاص برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، لدعم "العملية العسكرية الخاصة".

وقال بوتين، إن "نظام إدارة الدولة بأكمله" يجب أن يكون موجها لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.

وبث التلفزيون الرسمي الروسي صورا لأشخاص يفرون من المدينة الاستراتيجية الجنوبية، ووصف النزوح الجماعي من المنطقة باعتباره محاولة لإخلاء المدينة من المدنيين قبل أن تصبح منطقة قتال.

وقال حاكم خيرسون الذي عينته روسيا، إنه سيتم إجلاء ما بين 50 و60 ألف شخص في الأيام الستة المقبلة. وإقليم خيرسون واحد من أربع أقاليم أوكرانية أعلنت موسكو ضمها، وأعلن فيها بوتين الأحكام العرفية يوم الأربعاء.

وقال الحاكم فلاديمير سالدو للتلفزيون الرسمي: "الجانب الأوكراني يحشد قواته لشن هجوم واسع النطاق.. لا مكان للمدنيين في مكان يشهد عمليات عسكرية".

وتعتبر خيرسون الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية من بين المناطق التي ضمتها موسكو، إذ تسيطر على كل من الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم الذي استولت عليها روسيا في عام 2014، وكذلك مصب نهر دنيبرو الذي يبلغ طوله 2200 كيلومتر والذي يقسم أوكرانيا إلى شطرين.

وقال سالدو إنه تم نقل العاملين في إدارة خيرسون المدعومة من روسيا أيضا، إلى الجانب الشرقي من دنيبرو، رغم أنه أشار إلى أن روسيا لديها الموارد اللازمة للاحتفاظ بالمدينة وحتى شن هجوم مضاد إذا لزم الأمر. وتراجعت القوات الروسية في المنطقة بمقدار 20-30 كيلومترا في الأسابيع القليلة الماضية.

وبعد 8 أشهر من الهجوم الروسي، شنت أوكرانيا هجمات مضادة كبيرة في الشرق والجنوب في مسعى لاستعادة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي قبل الشتاء.

انقطاع الكهرباء

كثفت روسيا هجماتها باستخدام الصوارويخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون حكوميون والشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا، إنه سيتم تقليص إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، يوم الخميس، بين الساعة السابعة صباحا والحادية عشرة مساء. وقال مساعد رئاسي على تطبيق تيليغرام إن إضاءة الشوارع في المدن ستكون محدودة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو مساء يوم الأربعاء، إن روسيا دمرت ثلاث منشآت للطاقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال حاكم أوكراني إن ضربة صاروخية روسية أصابت محطة رئيسية للطاقة في مدينة بورشتين بغرب أوكرانيا يوم الأربعاء.