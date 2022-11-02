واشنطن "قلقة بشكل متزايد" إزاء احتمال استخدام موسكو السلاح النووي

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن النقاشات المتكررة لمسؤولين روس حول احتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، جعل المسؤولين الأمريكيين "قلقين بشكل متزايد" من أن يصبح ذلك الاحتمال حقيقة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "أصبحنا قلقين بشكل متزايد إزاء تلك الاحتمالات مع مرور الأشهر".

وتابع المسؤول الأمريكي الرفيع: "نحن نراقب الوضع بأفضل ما يمكن".

ولم يؤكد كيربي صحّة ما ورد في مقال منشور بصحيفة "نيويورك تايمز" أشار إلى أن ضباطاً روساً رفيعين تباحثوا مؤخراً حول توقيت استعمال الأسلحة النووية في أوكرانيا وكيفية ذلك.

لكن البيت الأبيض أشار إلى عدم وجود أي مؤشرات لديه تدل على استعدادات ملموسة لروسيا بهذا الصدد.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن البشرية تواجه خطر حرب "نهاية العالم" لأول مرة منذ الحرب الباردة، مشيراً إلى أن "بوتين قد يستخدم ترسانته النووية بينما تواجه قواته صعوبات في التصدي لهجوم أوكراني مضاد".