سخرية أمريكية من هدية بوتين "الفاخرة" لزعيم كوريا الشمالية

سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، من إهداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيارة "فاخرة" إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبحسب صحيفة "ذا هيلز" الأمريكية، قال ميلر خلال مؤتمر صحفي: "في الواقع، وبصراحة، لم أكن أعرف أن هناك شيئًا اسمه سيارة روسية فاخرة، آمل أن يكون كيم قد حصل على الضمان الممتد".

جاء ذلك، عندما سُئل ميلر عن المخاوف من أن الهدية تنتهك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.

وأضاف: "لست متأكدًا إذا كنت سأشتري سيارة فاخرة، من أن روسيا ستكون المكان الذي سأبحث فيه، حتى لو كان أو لم يكن الأمر يتعلق بالعقوبات".

وذكر ميلر، أن "هدية روسيا الفاخرة، كما ورد، ستنتهك بالفعل التزامها بقرارات الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية".