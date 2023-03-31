أنقرة تستدعي سفير الدنمارك بسبب حرق القرآن والعلم التركي

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن تركيا استدعت السفير الدنماركي لدى أنقرة للتعبير عن إدانتها الشديدة واحتجاجها على "تكرار جريمة الكراهية ضد القرآن وعلم بلادها" في الدنمارك.

وفي الأسبوع الماضي، أحرقت مجموعة من اليمين المتطرف في الدنمارك نسخة من المصحف وعلم تركيا أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.