أنقرة تستدعي سفير الدنمارك بسبب حرق القرآن والعلم التركي
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن تركيا استدعت السفير الدنماركي لدى أنقرة للتعبير عن إدانتها الشديدة واحتجاجها على "تكرار جريمة الكراهية ضد القرآن وعلم بلادها" في الدنمارك.
وفي الأسبوع الماضي، أحرقت مجموعة من اليمين المتطرف في الدنمارك نسخة من المصحف وعلم تركيا أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.
وخلال الاجتماع، حثت الحكومة التركية السلطات الدنماركية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجناة وتدابير فعالة لمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات.
وورد في بيان الوزارة: "هذا العمل دليل واضح على تزايد معاداة الإسلام وكراهية الأجانب والتمييز والعنصرية التي تزايدت مؤخرا في أوروبا".
ولم ترد وزارة الخارجية الدنماركية على طلب للتعليق على بيان وزارة الخارجية التركية.
وتسبب احتجاج في ستوكهولم، في يناير/ كانون الثاني، وهو احتجاج أقامه سياسي دنماركي سويدي يميني متطرف مناهض للهجرة ضد الإسلام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تأجيج التوتر بين السويد وتركيا. وتحتاج السويد إلى دعم تركيا من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.