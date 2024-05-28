الصين تدعو إلى ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر

دعت الصين إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر، وضمان أمن الملاحة هناك، بحسب "رويترز".

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره اليمني في بكين، اليوم الثلاثاء.

وقال وانغ، إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذا الشأن، وفقا لبيان لوزارة الخارجية.

وسبق أن أعربت الصين عن قلقها من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، معلنة استعدادها للوساطة.

وفي بيان سابق أصدرته وزارة الخارجية الصينية، مع استهداف ميليشيا الحوثي خطوط الملاحة البحرية والهجمات الأمريكية والبريطانية ردا عليها، أعلنت بكين أنها مستعدّة "لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، حينذاك، إن "الصين تشعر بالقلق من التصعيد في التوتر في البحر الأحمر.. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط النفس، لمنع اتساع رقعة النزاع".