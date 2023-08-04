مسؤول ألماني: هناك مؤشرات على مشاركة الصين في المحادثات الأوكرانية بجدة

قال مسؤول بالحكومة الألمانية، إن هناك مؤشرات إيجابية حول مشاركة الصين بشكل ما في قمة السلام الأوكرانية، التي ستعقد في السعودية مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أنه لم يتضح حتى الآن شكل هذه المشاركة.

وذكر المسؤول أن الهدف من المؤتمر، الذي ستشارك فيه أكثر من 30 دولة، هو "توحيد" خطط السلام المطروحة وإيجاد قاسم مشترك بينها، وكذلك التقريب بين دول الجنوب في حوار أوثق مع كييف.