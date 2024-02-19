الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن التكتل يسعى إلى تفعيل هذه المهمّة، التي أُطلق عليها اسم "أسبيدس" التي تعني "درع" باليونانية، وتشغيلها خلال "أسابيع قليلة" بأربع سفن على الأقل.

وأضاف المصدر ذاته أن القائد العام للمهمّة سيكون يونانيًّا، بينما سيكون الضابط الرئيس المسؤول عن الإشراف على العمليات في البحر، إيطاليًّا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إطلاق هذه المهمّة خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل، واصفًا إياها بأنّها "خطوة مهمة باتجاه دفاعٍ أوروبي مشترك".

وحتى الآن، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا نيّتها المشاركة بالسفن.

وقال الاتحاد الأوروبي إنّ المهمّة محددة لمدّة عام قابلة للتجديد، وتقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتمّ تنفيذ أيّ هجمات "على الأراضي اليمنية".

وتقود الولايات المتحدة تحالفا في المنطقة حيث نفّذت مع القوات البريطانية ضربات ضدّ ميليشيا الحوثي في اليمن.

وفي هذا الإطار، قال المسؤول الأوروبي إنّه ستكون هناك اتصالات عسكرية مستمرّة" لتنسيق الإجراءات مع الولايات المتحدة والقوات الأخرى الموجودة في المنطقة.

وتوصّلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على مهمة البحر الأحمر في غضون أسابيع، في ظل تزايد المخاوف من أنّ هجمات الحوثيين قد تضرّ باقتصاداتها وتؤدي إلى ارتفاع التضخّم.