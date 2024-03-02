القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أثناء اطلاعه على مسار المعارك
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أثناء اطلاعه على مسار المعاركأ ف ب

قائد القوات الأوكرانية يعلن عن تغييرات في قيادات الجيش

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أولكسندر سيرسكي، عن تغييرات في قيادات الجيش الأوكراني، وقال إن بعض الألوية "تتمكن من صد الهجمات والحفاظ على مواقعها، في حين لا تتمكن أخرى من ذلك".

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وعبر "تلغرام"، أوضح سيرسكي: "في بعض الحالات، عندما لا يتحكم القائد في الموقف، وتشكل الإجراءات والأوامر تهديدًا مباشرًا لحياة وصحة مرؤوسيه، فأنا مجبر على اتخاذ قرارات تتعلق بالموظفين والقادة".

وأضاف أن النتيجة في منطقة القتال تعتمد، من بين أمور أخرى، على مستوى التدريب والتماسك في مقر اللواء.

وأرسل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية مجموعات من المتخصصين "لنقل الخبرة" إلى الوحدات التي توجد بها مشاكل في التدريب.

وقال سيرسكي إنه بعد التواصل مع قادة الألوية، اتخذ قرارات بشأن توفير الاحتياطيات والطائرات دون طيار والذخيرة، وأضاف أن الوضع في منطقة الصراع "لا يزال صعباً، ولكن يمكن السيطرة عليه".

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