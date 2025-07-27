مصادر: واشنطن وبكين تعتزمان تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما
logo
العالم

قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا (فيديو)

قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا (فيديو)
حادث انقلاب القطار في شتوتغارتالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 7:39 م

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 4 أشخاص على الأقل إثر خروج قطار إقليمي يحمل نحو 100 راكب عن مساره في منطقة غابات جنوب غرب البلاد، اليوم الأحد.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" مقتل أربعة أشخاص في الحادث، مضيفا أن "عدة أشخاص آخرين أصيبوا".

وأضاف أن هناك عدة إصابات بين نحو 100 راكب كانوا على متن القطار، مؤكدا أن عربتين على الأقل خرجتا عن مسارهما بالقرب من إحدى البلدات.

أخبار ذات علاقة

حادث مروع بألمانيا.. سيارة تخترق المنزل وتركن بالطابق الأول

حادث مروع بألمانيا.. سيارة تخترق المنزل وتركن بالطابق الأول

وكان القطار في رحلة تمتد لمسافة 90 كيلومترا بين مدينتي زيجمارينجن وأولم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عربات في حالة شبه سليمة، لكنها كانت منقلبة على جانبها بعد أن اصطدمت ببعضها بعضا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC