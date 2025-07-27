قتلى وجرحى إثر خروج قطار عن مساره في ألمانيا (فيديو)

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 4 أشخاص على الأقل إثر خروج قطار إقليمي يحمل نحو 100 راكب عن مساره في منطقة غابات جنوب غرب البلاد، اليوم الأحد.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" مقتل أربعة أشخاص في الحادث، مضيفا أن "عدة أشخاص آخرين أصيبوا".

وأضاف أن هناك عدة إصابات بين نحو 100 راكب كانوا على متن القطار، مؤكدا أن عربتين على الأقل خرجتا عن مسارهما بالقرب من إحدى البلدات.

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وكان القطار في رحلة تمتد لمسافة 90 كيلومترا بين مدينتي زيجمارينجن وأولم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عربات في حالة شبه سليمة، لكنها كانت منقلبة على جانبها بعد أن اصطدمت ببعضها بعضا.